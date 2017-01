| Общество | 13:36 | 03.01.2017 В мэрии Днепра заявили, что новогодние праздники прошли без ЧП Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что новогодние праздники в Днепре прошли спокойно. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Никаких чрезвычайных происшествий не было. Произошло несколько рядовых аварий в системе энергоснабжения. Это ежегодная проблема, которая происходит из-за перегрузки электрических сетей. Сегодня произошел порыв в системе водоснабжения в районе ж/м Красный Камень, Покровский, Парус. Там работают ремонтные бригады», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

