В мэрии Днепра заявили, что новогодние праздники прошли без ЧП

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Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что новогодние праздники в Днепре прошли спокойно.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Никаких чрезвычайных происшествий не было. Произошло несколько рядовых аварий в системе энергоснабжения. Это ежегодная проблема, которая происходит из-за перегрузки электрических сетей. Сегодня произошел порыв в системе водоснабжения в районе ж/м Красный Камень, Покровский, Парус. Там работают ремонтные бригады», - сказал он.