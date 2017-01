| Общество | 13:59 | 03.01.2017 Украина начнет выпускать винтовку М16 Государственное предприятие «Укроборонсервис» совместно с американской компанией «Aeroscraft» будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет штурмовая винтовка М16. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укроборонпрома. Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям. Заместитель главы ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития отечественного ОПК.

