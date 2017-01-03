Украина начнет выпускать винтовку М16

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Государственное предприятие «Укроборонсервис» совместно с американской компанией «Aeroscraft» будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет штурмовая винтовка М16.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.
Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.
Заместитель главы ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития отечественного ОПК.