В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 4 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что по Украине местами пройдет снег, на юге до +5 градусов.

«В среду, 4 января, днем на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности; днем в Украине порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны местами гололедица», - говорится в сообщении.

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В четверг, 5 января, в связи с ожидаемыми сильными снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

