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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:47 | 04.01.2017
Фонд Вилкула передал в Святогорскую Лавру продукты для переселенцев с детьми

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» передал в Святогорскую лавру продукты для переселенцев.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

«Накануне Рождества Христова передали в Святогорскую Лавру продукты для переселенцев. По просьбе настоятеля уже два с половиной года наш Фонд «Украинская перспектива» помогает Лавре продуктами, медикаментами, бытовой химией, электротоварами. Здесь находятся люди, которых война лишила всего. Низкий поклон монахам, которые в своем служении молитвой и добрым делом помогли тысячам людей», - отметил Александр Вилкул.

Священнослужители поблагодарили руководство и волонтеров Фонда за помощь – «Украинская перспектива» передала уже более 150 тонн продуктов и медикаментов.

Напомним, в 2014 году Фонд «Украинская перспектива» также системно оказывал поддержку лагерям и пансионатам Святогорска (Донецкая область), в которых были размещены тысячи мирных жителей-переселенцев.

Справка. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» стал первым фондом, который еще летом 2014 года начал оказывать системную помощь пострадавшим от войны – беженцам, и вывез тысячу детей из зоны конфликта.

С момента своего основания, Фонд Вилкула оказал системную помощь более чем 120 тысячам человек в 45 городах Украины. Передано более 860 тонн помощи. Фонд поддерживает малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов, мирных людей, пострадавших от войны. Помощь оказывается военным госпиталям и больницам, в которых проходят лечение раненые солдаты. Важным направлением работы Фонда является поддержка молодежных и детских программ. Также Фонд поддерживает многодетные, малообеспеченные семьи, детские дома семейного типа, семьи переселенцев с новорожденными. Помощь от Фонда получили уже более 1000 семей переселенцев, у которых на Днепропетровщине родились дети.
 
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