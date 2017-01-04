Сегодня в Днепре тепло и солнечно

В четверг, 5 января, в Днепре ожидается теплая солнечная погода без осадков. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентре. Днем температура воздуха составит +1…+3 градуса, ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Читайте также: спасатели рассказали о погоде в Днепропетровской области на Рождество Ночью термометры покажут около 0 градусов, в городе сохранится ясная сухая погода. Ветер западный, 2-4 м/с. На протяжении дня влажность воздуха составит 90-95%, атмосферное давление 757 мм.рт.ст.