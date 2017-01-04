«Укрзалізниця» отчиталась о закупке постельного белья для двух столичных поездов

Поезда № 84 «Киев – Мариуполь» и № 124 «Киев – Константиновка» полностью экипированы новыми комплектами постельного белья. Для обслуживания этих маршрутов выделено 10,5 тыс. комплектов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

«Сейчас продолжается масштабный процесс закупки постельного белья. Только в прошлом году приобрели почти 200 тыс. комплектов. На 2017 год запланировали заменить инвентарь: подушки, одеяла и матрасы - на более современные и удобные в использовании. Укрзализныця меняется ежедневно, и наши пассажиры чувствуют это », - рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису ОАО «Укрзалізниця» Игорь Романков.

Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре.

Общая максимальная мощность этих комплексов - 130 тонн, или более 100 тыс. Комплектов в сутки.

