В Египте обнаружили таинственные саркофаги (ФОТО) В Египте, возле пирамид на плато Гиза, археологи обнаружили 24 загадочных захоронения с саркофагами из твердого асуанского гранита весом более 100 тонн, передает Express.co.uk. Могилы являются местом захоронения богов плодородия Апис - священных быков. Культовым центром бога Аписа был город Мемфис - один из важнейших религиозных, административных и культурных центров Древнего Египта. В данных находках археологи также нашли неизвестные ранее иероглифы.

