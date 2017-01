| Общество | 17:28 | 05.01.2017 В украинскую армию собрались вернуть призыв офицеров запаса Заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк заявил, что в этом году в ряды украинской армии будут призывать офицеров запаса - тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее, передает «Корреспондент». «Планируем в этом году провести призыв в количестве около 4 тысяч. Согласно документам, которыми мы руководствуемся, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в Вооруженных силах», - уточнил он. В Генштабе считают, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

