В украинскую армию собрались вернуть призыв офицеров запаса

Заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк заявил, что в этом году в ряды украинской армии будут призывать офицеров запаса - тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее, передает «Корреспондент».

«Планируем в этом году провести призыв в количестве около 4 тысяч. Согласно документам, которыми мы руководствуемся, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в Вооруженных силах», - уточнил он.

В Генштабе считают, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности.