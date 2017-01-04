Сегодня в Днепре снег и метели

В пятницу, 6 января, в Днепре ожидается пасмурная прохладная погода с метелями и сильным ветром на протяжении дня. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Укргидрометцентре. Днем температура воздуха составит -1…-3 градуса, пасмурно, снег. Ветер северо-восточный, 7-9 м/с с порывами до 14 м/с. Читайте также: «На Рождество в Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия», - Гидрометцентр Ночью термометры покажут -1…-3 градуса, в городе сохранится пасмурная снежная погода. Ветер северо-восточный, 6-8 м/с с порывами до 12 м/с. На протяжении дня влажность воздуха составит 98%, атмосферное давление 759 мм.рт.ст.

