| Общество | 14:08 | 06.01.2017 С января в Днепре начал действовать проект «Брак за 24 часа» Заместитель начальника управления - начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Наталья Щеблыкина сообщила, что с 1 января 2017 года Днепропетровщина присоединилась к проекту «Брак за 24 часа». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Изначально это был социальный проект, который начал действовать в Луганской и Донецкой областях. Потом к нему присоединились Мариуполь, Одесса, Киев и Львов. С 1 января к проекту присоединился Днепр. В нем будут задействованы все 7 городских ЗАГСов. Мы уже опубликовали приглашения к сотрудничеству субъектам публичного права, которые смогут предоставлять свадебные услуги», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7