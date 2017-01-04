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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:08 | 06.01.2017
С января в Днепре начал действовать проект «Брак за 24 часа»

Заместитель начальника управления - начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Наталья Щеблыкина сообщила, что с 1 января 2017 года Днепропетровщина присоединилась к проекту «Брак за 24 часа».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Изначально это был социальный проект, который начал действовать в Луганской и Донецкой областях. Потом к нему присоединились Мариуполь, Одесса, Киев и Львов. С 1 января к проекту присоединился Днепр. В нем будут задействованы все 7 городских ЗАГСов. Мы уже опубликовали приглашения к сотрудничеству субъектам публичного права, которые смогут предоставлять свадебные услуги», - сказала она. 
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Теги: Днепропетровщина, Днепр

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