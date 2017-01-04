Из-за отсутствия финансирования от Минздрава Красный крест не откроет пункты обогрева на Днепропетровщине

Председатель Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Людмила Лашко сообщила, что зимой 2017 года в регионе не будут открыты пункты обогрева Красного Креста. Причина – отсуствие финансирования патронажной службы со стороны Минздрава.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«В этом году наши стационарные пункты обогрева функционировать не будут. У нас сложилась критическая ситуация. Ранее в этих пунктах работали патронажные медицинские сестры, которые оказывали медицинскую и социальную помощь. В этом году Министерство здравоохранения не профинансировало патронажную службу Красного креста и поэтому в этом году мы будем работать исключительно с волонтерами», - сказала она.

Читайте также: в Днепре развернут 4 дополнительных пункта обогрева

