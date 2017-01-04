В Днепропетровской области из-за непогоды ограничено движение на трех автодорогах

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В частности, в Днепропетровской области для всех видов транспорта ограничено движение по следующим направлениям (по состоянию на 15:00):

- Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью)

- Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) границу;

- Р-74 (Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкого.

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Полиция обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

С расположением пунктов отстоя транспорта можно ознакомиться здесь.

