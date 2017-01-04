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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:06 | 07.01.2017
Вилкул поздравил земляков с Рождеством: мира, Божьей благодати и успеха во всех добрых начинаниях

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул обратился с поздравлением во время торжественной литургии в Свято-Троицком Кафедральном Соборе Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

«С Рождеством Христовым! Единство и истинная вера укрепляют нас. Милосердие, помощь тем, кто более всего нуждается, взаимная поддержка и уважение дают нам силы для новых свершений. Эти духовные ценности мы унаследовали от наших предков и передадим нашим детям», - говорится в поздравлении.

Народный депутат также подчеркнул, что Украине нужен мир.

«Фундаментом для его достижения являются вера. Мы сделаем все для защиты Церкви и чтобы обеспечить мир в нашей стране», - подчеркнул он.

Владыка Ириней сказал: «Сердечно поздравляю и благодарю Александра Юрьевича Вилкула за то, что он прибыл и помолился вместе с нами. Время сложное. Но только молитвой, снисхождением и добротой мы прокладываем прочный путь спасения наших душ. Пусть Господь подарит Вам и успех, и радость и необходимую благодатную помощь в Вашем служении людям на долгие благие лета».

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Теги: Украина

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