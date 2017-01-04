Снято ограничение на движение транспорта до Кировоградской области, - Служба автомобильных дорог

Силами ГП «Днепропетровский облавтодор» при содействии Службы автомобильных дорог проведенными мероприятиями по расчистке участков автодорог государственного значения, на которые ранее были введены ограничения в виде запрета движения, был достигнут положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

«8 января в 10:30 движение по участкам автомобильных дорог восстановлено для всех категорий транспорта и осуществляется в обычном режиме.

Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 89 + 000 (от границы с Кировоградской обл. до н. п. Лозоватка)», - говориться в сообщении.

