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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:24 | 08.01.2017
Снято ограничение на движение транспорта до Кировоградской области, - Служба автомобильных дорог

Силами ГП «Днепропетровский облавтодор» при содействии Службы автомобильных дорог проведенными мероприятиями по расчистке участков автодорог государственного значения, на которые ранее были введены ограничения в виде запрета движения, был достигнут положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

«8 января в 10:30 движение по участкам автомобильных дорог восстановлено для всех категорий транспорта и осуществляется в обычном режиме.

Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 89 + 000 (от границы с Кировоградской обл. до н. п. Лозоватка)», - говориться в сообщении.

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