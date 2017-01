| Общество | 12:12 | 09.01.2017 В Украине ограничено движение в 4 регионах Из-за непогоды ограничено движение в 4 областях Украины - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. В течение минувших суток, 8 января, для обеспечения расчистки автодорог на территории Украины было привлечено 2557 единиц техники и 3533 человек. Подразделения ГосЧС освободили из снежных заносов 354 автомобиля, в которых находилось 984 человека. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, погода, погода Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

