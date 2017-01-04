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| Общество | 11:06 | 10.01.2017
На Рождество более тысячи детей – воспитанников воскресных школ Днепропетровщины получили подарки от Фонда Вилкула

В Каменском (Днепродзержинске) прошел традиционный Рождественский фестиваль церковно-приходских воскресных школ. А в управлении Днепропетровской епархии – Рождественская епархиальная ёлка. По приглашению руководителей епархий – Владыки Иринея и Владыки Владимира Александр Вилкул поздравил воспитанников воскресных школ и передал подарки от Фонда «Украинская перспектива».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

В этом году в Рождественском фестивале принимали участие воспитанники более 30 воскресных школ. Творческие коллективы церковно-приходских школ Каменского, Вольногорска, Криничанского, Верхнеднепровского, Царичанского, Магдалиновского, Петриковского и Солонянского районов читали стихи и пели песни о Рождестве Христовом.

«Искренность ваших выступлений позволила нам – взрослым, ощутить свет, добро и любовь, которые несет великий праздник Рождества Христова. Оставайтесь такими светлыми, любите своих родных, близких и нашу Украину. Радость, которую вы подарили нам, дает силы и вдохновляет на работу, на новые добрые дела и помощь нуждающимся», - отметил Александр Вилкул, выступая перед воспитанниками воскресных школ.

Владыка Владимир поблагодарил Александра Вилкула за системную работу по укрепления православия, благие дела для поддержки верующих и духовной жизни Днепропетровщины. «Спасибо Александру Юрьевичу за постоянное внимание к нашей епархии, за его заботу и помощь. Я хочу поздравить всех участников сегодняшнего концерта и их родителей с Рождеством Христовым и пожелать всем Божьей Благодати! Вам, юным, строить будущее нашей страны, и делайте это с Богом в сердце!», - отметил архиепископ.

Ко Дню Святого Николая и Новому году поздравления и подарки от Фонда Вилкула «Украинская перспектива» получили тысячи детей из многодетных семей, детей-сирот, инвалидов. В том числе в Терновке представители Фонда поздравили воспитанников воскресной школы храма Иоанна Богослова, а также семьи переселенцев с детьми. В Кривом Роге представители Фонда передали подарки ребятам из школы-интерната №4, а также детям в общественную организацию «Городской Союз инвалидов». Также в Кривом Роге Фонд Александра Вилкула провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка». В конкурсе приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. Часть игрушек ребята передали в интернаты и детские дома Днепропетровщины. «Рождественскую сказку» - с театральным представлением и вручением сладких подарков от депутатов Оппозиционного Блока получили более 100 детей-инвалидов из криворожских общественных организаций «Веселка» и «Промінь надії».

В Днепре Александр Вилкул поздравил с Новым Годом и передал подарки воспитанникам городского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети, страдающие ДЦП, дети-сироты, те, чьи родители лишены родительских прав.

 
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