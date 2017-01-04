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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:31 | 10.01.2017
В Украине запретили противоаллергический препарат

В Украине ввели временный запрет на серию популярного противоаллергического препарата «Лоратадин», который часто назначается не только при аллергии, но и при применении антибиотиков для лечения осложнений гриппа и простуды.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

«Введен временный запрет на продажу, хранение и реализацию антигистаминного препарата «Лоратадин» (сироп 1 мг/мл по 90 мл) серии 50915 производства украинской компании ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика». Согласно постановлению, запрет введет по причине сообщения о непредвиденном побочном эффекте», - говорится в сообщении.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующего помещения на карантин.
 
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Теги: Украина

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