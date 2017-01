| Общество | 17:31 | 10.01.2017 В Украине запретили противоаллергический препарат В Украине ввели временный запрет на серию популярного противоаллергического препарата «Лоратадин», который часто назначается не только при аллергии, но и при применении антибиотиков для лечения осложнений гриппа и простуды. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. «Введен временный запрет на продажу, хранение и реализацию антигистаминного препарата «Лоратадин» (сироп 1 мг/мл по 90 мл) серии 50915 производства украинской компании ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика». Согласно постановлению, запрет введет по причине сообщения о непредвиденном побочном эффекте», - говорится в сообщении. В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующего помещения на карантин.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7