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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:15 | 11.01.2017
В 2017 году городские власти Днепра планирую закупить около 30 машин для уборки снега

И. о. мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в 2017 году городские власти Днепра планирую закупить около 30 машин для уборки снега.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В 2016 году для уборки снега было закуплено только 9 единиц техники, из которых 4 – опытные образца «Керхер» стоимостью около 60 тыс. евро, которые показали свою эффективность. В 2017 году планируем закупить, как минимум, 12 единиц для уборки центральной части города, 10 единиц мелкогабаритной техники – для спальных районов, а также 6 комбинированных машин дорожных машин для уборки дорог общего пользования. Поставка этой техники ожидается в первой половине года», - сказал он.

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Теги: Днепр

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