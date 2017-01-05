Начальник полиции Днепропетровской области наградил врача, спасавшего раненых во время стрельбы в Новоалександровке (ФОТО)

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», утром 7 января в с. Новоалександровка (Днепропетровская область) произошел вооруженный конфликт, в результате которого два человека получили серьезные огнестрельные ранения, еще два - легкие осколочные.

В среду, 11 января, начальник ГУНП Украины в Днепропетровской области Игорь Репешко отметил наградой врача бригады неотложной медицинской помощи Николая Отскочного, который спасал раненых в ходе конфликта.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

От областного управления полиции Николай Отскочный получил благодарность и часы. Медик рассказывает, что во время происшествия делал все возможное, чтобы сохранить здоровье коллег и спасти жизни раненых.

«Когда мы приехали на вызов, нам рассказали, что буквально перед нами была обстреляна машина полиции. Мы стали в стороне, потому что если под огонь попадут еще и медики… как только появилась возможность, мы перенесли на носилках одного самого «тяжелого» раненого, второй мог идти сам. Оба парня получили ранения в область поясницы, потеряли много крови», - рассказал он.



Фото: Артем Лысенко

