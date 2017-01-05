ГСЧС предупреждает украинцев о снегопадах и метелях

ГСЧС предупреждает украинцев о снегопадах, метелях, сильном ветре.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах - гололедица.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - сильный мокрый снег.

Завтра, 12 января, в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

ГСЧС просит украинцев быть острожными и по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

