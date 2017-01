| Общество | 15:33 | 11.01.2017 ГСЧС предупреждает украинцев о снегопадах и метелях ГСЧС предупреждает украинцев о снегопадах, метелях, сильном ветре. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах - гололедица. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - сильный мокрый снег. Завтра, 12 января, в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. ГСЧС просит украинцев быть острожными и по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

