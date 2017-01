| Общество | 08:13 | 12.01.2017 Погода в Днепре 12 января: снежно и ветрено В четверг, 12 января, в Днепре ожидается теплая пасмурная погода с осадками в виде снега на протяжении дня. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Укргидрометцентр. Днем температура воздуха составит -1…-3 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью термометры покажут -9…-11 градусов, в городе сохранится пасмурная погода. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. На протяжении дня влажность воздуха составит 94-97%, атмосферное давление 747 мм.рт.ст.



