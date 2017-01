| Общество | 13:37 | 12.01.2017 Как правильно одеваться и передвигаться в гололед, чтобы избежать травм: советы спасателей Ушиб, перелом и даже сотрясение мозга. Небольшая прогулка или привычный путь на работу могут принести неприятности в гололед. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Прежде всего, позаботьтесь о подходящей обуви. Выбирайте удобные сапоги с рельефной подошвой из пористого материала. Женщинам следует отказаться от неудобных каблуков. Подойдут только широкие устойчивые каблуки, не выше 3-4 сантиметров.



Шансы упасть при быстрой ходьбе выше, поэтому выходите из дома раньше и идите медленно. Внимательно смотрите под ноги, старайтесь обходить скользкие места и склоны. По гололеду передвигайтесь небольшими скользящими шагами, чуть наклонив корпус вперед. Расслабьте колени и наступайте на всю подошву. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь тяжелыми сумками. Это поможет в случае необходимости быстро восстановить равновесие.



Будьте внимательны на проезжей части дороги. Не спешите, не бегите вдогонку автобуса - так легко поскользнуться и упасть.



Пожилым людям в гололед не стоит выходить из дома без палочки или трости с острым наконечником.



Если почувствовали, что падаете, откиньте все лишнее. Спасайте себя, а не свои сумки. Потеряв равновесие, постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар. Сгруппируйтесь, старайтесь приземлиться на бок и перекатиться. Если падаете на спину, прижмите подбородок к груди и вытяните руки вперед. Это поможет избежать удара затылком и сотрясения мозга. Лишь беременным следует стараться упасть именно на спину», - рекоменуют эксперты.

