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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:37 | 12.01.2017
Как правильно одеваться и передвигаться в гололед, чтобы избежать травм: советы спасателей

Ушиб, перелом и даже сотрясение мозга. Небольшая прогулка или привычный путь на работу могут принести неприятности в гололед.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Прежде всего, позаботьтесь о подходящей обуви. Выбирайте удобные сапоги с рельефной подошвой из пористого материала. Женщинам следует отказаться от неудобных каблуков. Подойдут только широкие устойчивые каблуки, не выше 3-4 сантиметров.

Шансы упасть при быстрой ходьбе выше, поэтому выходите из дома раньше и идите медленно. Внимательно смотрите под ноги, старайтесь обходить скользкие места и склоны. По гололеду передвигайтесь небольшими скользящими шагами, чуть наклонив корпус вперед. Расслабьте колени и наступайте на всю подошву. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь тяжелыми сумками. Это поможет в случае необходимости быстро восстановить равновесие.

Будьте внимательны на проезжей части дороги. Не спешите, не бегите вдогонку автобуса - так легко поскользнуться и упасть.

Пожилым людям в гололед не стоит выходить из дома без палочки или трости с острым наконечником.

Если почувствовали, что падаете, откиньте все лишнее. Спасайте себя, а не свои сумки. Потеряв равновесие, постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар. Сгруппируйтесь, старайтесь приземлиться на бок и перекатиться. Если падаете на спину, прижмите подбородок к груди и вытяните руки вперед. Это поможет избежать удара затылком и сотрясения мозга. Лишь беременным следует стараться упасть именно на спину», - рекоменуют эксперты.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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