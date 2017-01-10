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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:19 | 12.01.2017
В проекте Donor.ua в Днепре зарегистрировались уже более 1 тыс. человек

Исполнительный директор Ассоциации молодых доноров Украины Виктория Иванова на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» подвела итоги работы проекта Donor.ua в Днепре в 2016 году.

«Donor.ua – это всеукраинский проект, запущенный Ассоциацией молодых доноров Украины в 2015 году. В 2016 году в рамках проекта было проведено 13 акций по привлечению новых доноров. К кроводаче по итогам акций было допущено 318 доноров. Также мы принимали участие в 3-х акциях больницы им. Мечникова.

В системе Donor.ua есть возможность для потенциальных доноров зарегистрироваться. Ею в 2016 году в Днепре воспользовались 606 доноров. Плюс 327 доноров, зарегистрировавшихся с марта 2015 года. Также на сайте есть возможность зарегистрироваться для тех, кто нуждается в донорской крови.

Мы постоянно сотрудничаем с онкологическим и онкогемматологическими отделениями областной детской больницы, которые постоянно нуждаются в крови.

В 2016 году начали проводить неофициальные встречи в рамках проекта Dnepr Donor Community. Это информационные встречи, которые проходят в книжном магазине «Є». Все эти мероприятия популяризируют донорство в Украине. Люди бояться быть инфицированными, заболеть после кроводачи. Также мы проводим экскурсии для школьников в Банк крови на пр. Б. Хмельницкого.
К сожалению, культура донорства в Днепре еще очень мало развита. Считается, что должно быть порядка 4% доноров от количества населения в городе. Для Днепра это должно быть порядка 40 тыс. постоянных доноров. У нас же их в десятки раз меньше. Чем больше людей поймут, насколько важно донорство, тем больше жизней будет спасено», - сказала она.
 
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Теги: Днепропетровщина

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