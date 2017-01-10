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| Общество | 17:57 | 12.01.2017
Работа военкоматов требует перезагрузки, - Генштаб ВСУ

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко сообщил, что работа военных комиссариатов требует «перезагрузки», выхода на новый уровень с целью качественного комплектования Вооруженных Сил, поддержки и социальной адаптации военнослужащих, прошедших через боевые действия в АТО на Востоке Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В течение 2016 года Вооруженные Силы Украины пополнили более 69 тыс. военнослужащих по контракту. Это мощный рывок вперед в плане перевода Вооруженных Сил на профессиональную основу. Но это не снимает актуальности проблемы, ведь мы должны быть готовы к тому, что военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, могут увольняться. Это обязывает военные комиссариаты проводить более активную работу», - сообщил начальник Генштаба.

Он напомнил, что в 2016 году было осуществлено ротацию 11 областных военных комиссаров, в первую очередь за счет офицеров, которые имеют опыт участия в АТО и опыт прохождения службы на командных должностях. Вместе с тем, по словам Муженко, в деятельности военкоматов наблюдались существенные недостатки, в том числе в несоблюдении воинской дисциплины в некоторых из них, что оказало негативное влияние на имидж Вооруженных Сил Украины.

Руководитель Генштаба поставил задачу на текущий год, в том числе и по завершению ротации военных комиссаров всех уровней на офицеров, которые имеют опыт участия в АТО.
Муженко отметил, что одним из путей повышения эффективности работы военных комиссариатов должна стать их переформатирования в территориальные Центры комплектования и социальной поддержки.

«Военные комиссариаты должны предоставлять помощь бывшим военнослужащим в социальной адаптации. Важно, чтобы постоянную поддержку со стороны военкоматов чувствовали участники АТО, их семьи, и особенно - семьи тех военнослужащих, погибших при защите Родины», - подчеркнул Муженко.

Он поставил военным комиссарам задачи по формированию резерва. Это касается как оперативного резерва первой очереди, который будет проходить сборы непосредственно в боевых частях, так и оперативного резерва второй очереди, который будет привлекаться к действиям в составе подразделений территориальной обороны и отрядов самообороны.

 
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