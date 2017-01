| Общество | 14:54 | 13.01.2017 Во Львовской области перевернулась маршрутка с пассажирами Сегодня утром, 13 января, во Львовской области перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 15 пассажиров. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции. «ДТП произошло в 9:00 на автодороге Львов - Луцк в районе села Печихвосты Каменка-Бугского района. Автобус «Львов-Радехов» съехал с дороги, попал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, никто не пострадал. По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заклинило руль», - говорится в сообщении . Полиция устанавливают обстоятельства ДТП facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати ДТП Теги: ДТП Новости Тизерная реклама Loading...

