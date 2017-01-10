Во Львовской области перевернулась маршрутка с пассажирами

Сегодня утром, 13 января, во Львовской области перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 15 пассажиров.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«ДТП произошло в 9:00 на автодороге Львов - Луцк в районе села Печихвосты Каменка-Бугского района. Автобус «Львов-Радехов» съехал с дороги, попал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, никто не пострадал.

По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заклинило руль», - говорится в сообщении .

Полиция устанавливают обстоятельства ДТП