Минобразования Украины может исключить из обязательной программы точные и естественные науки (ДОКУМЕНТ)

В Украине в старшей школе могут исключить из обязательной программы точные науки, физику и химию.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство образования и науки Украины представило на своем сайте проект типового учебного плана для старших классов (10-11 класс), который предполагает практически полное исключение из обязательной программы (инвариантной составляющей) точных и естественных наук.

В документе заявлено, что в первую очередь идет существенное сокращение обязательной программы и увеличение дополнительной.

Если раньше на инвариантную составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вариативную - 8,5 часов, то теперь обязательная составляющая для 10 класса будет насчитывать 20,5 часов, а дополнительная - 17,5.

Из обязательной части исчезли физика, химия, биология, география, информатика: все эти предметы вынесены в вариативную составляющую учебного плана.

Что же касается алгебры и геометрии, на которые раньше в учебных планах выделялось 4 часа в неделю в 10-м классе и 5 часов - в 11-м, то теперь вместо них будет объединённый курс «Математика», на изучение которого в инвариативной части программы отводится 3 часа в неделю.

Основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединённого курса «Человек и природа», на изучение которого отводится 3 часа в неделю.

Также объединяют в один курс историю Украины и всемирную историю (в сумме - 2 часа в неделю против 2,5 часов на два предмета в сумме ранее), а также украинскую и мировую литературу (тоже два часа в сумме против четырёх часов ранее). Зато увеличивается время на занятия физкультурой: 3 часа в неделю вместо двух.



