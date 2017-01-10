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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:11 | 13.01.2017
На завтра в Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 14 января 2017 объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области обращается к населению с просьбой соблюдать правила безопасности и учитывать прогноз погоды при планировании поездок, пребывании на улице.

Откажитесь, по возможности, от путешествий собственным автотранспортом на дальние расстояния. Во время пребывания на улице выбирайте одежду по сезону, обувь на нескользкой и рельефной подошве. При сильных порывах ветра избегайте аварийных деревьев, рекламных конструкций, которые могут упасть и тому подобное.

Так как, прогнозируется:

В субботу, 14 января: облачно с прояснениями.
Без существенных осадков. Местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха по области ночью -4…- градуса, днем 0…+5 градусов, по городу ночью -4…-6 градусов, днем +1…+3 градуса.

14-15 января: облачно с прояснениями. 
Ночью местами снег, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололед, днем слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м / с, ночью местами порывы 15-20 м / с.
Температура в течение суток от -3…+2 градусов.

 
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Теги: погода, Днепропетровщина, погода

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