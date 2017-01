| Общество | 17:02 | 13.01.2017 ИНТЕРПАЙП – главный партнер крупнейшего бегового полумарафона INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 Компания ИНТЕРПАЙП уже второй год подряд поддерживает беговое движение в Днепре и Украине, выступая главным партнером INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017. В этом году полумарафон в Днепре состоится 28 мая и обещает стать главным беговым событием этого года. Организаторы планируют собрать 2600 участников и 8000 зрителей. «Беговая культура постепенно захватывает все крупные города мира, и Днепр – не исключение. Бег постепенно становится не просто спортом, а образом жизни. ИНТЕРПАЙП разделяет эти тенденции и активно способствует развитию бегового движения. Мы хотим, чтобы жители нашего города смогли стать частью общемирового тренда. Появление INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 поможет сделать этот вид спорта и способ проведения досуга популярнее и доступнее.

В прошлом году в забегах участвовали более 1400 участников из 9 стран. Среди них были сотрудники ИНТЕРПАЙП и члены их семей – более 150 человек. Уверен, в этом году фанов бега и активного образа жизни будет еще больше», – сказал Директор по корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП Дмитрий Кисилевский. В программе INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 четыре взрослых забега: 21,0975, 10, 5 и 2 км, а также три детские дистанции: 1000, 500 и 100 метров. Любители бега будут бороться за призовой фонд в размере 50000 гривен. Победители на дистанции 21,0975 км среди мужчин и женщин получат по 5000 гривен. Регистрация на INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 уже открыта. Более детальная информация на сайте: http://dniprohalfmarathon.org «Впервые в рамках полумарафон состоится City Cup – Кубок города, в котором будут определены победители среди жителей Днепра дистанции 21,0975 км. Кроме того, пройдут бесплатные забеги среди студентов (University Cup), представителей силовых служб (Security Cup) и работников промышленности (Steel Cup)», – сообщил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

