| Общество | 17:49 | 13.01.2017 В Органном зале Днепра прозвучит музыка Шуберта Любовь и радость жизни, разочарование и одиночество, стремление путешествовать и безвыходность скитаний. Все это – в музыке великого композитора-романтика Франца Шуберта. Мелодии, которые вызывают бурю эмоций, в Днепре сыграют в органном зале. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Франц Шуберт - автор около 600 песен, девяти симфоний, множества камерных и сольных фортепианных произведений. Послушать лучшие из них днепрян приглашают в Дом органной и камерной музыки. На фортепиано будет играть Александр Белоусов, на флейте - Ольга Зарнаева, на кларнете - Тарас Скрипников, на скрипке - Константин Цацин. Татьяна Улькина - сопрано. «Симфония творчества Шуберта» будет звучать 20 января, начало - в 18.00. Концерт состоится по адресу: г. Днепр, пр. С.Нигояна, 66. Справки по телефонам: 374-16-55, 097-589-35-86.

