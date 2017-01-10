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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:49 | 13.01.2017
В Органном зале Днепра прозвучит музыка Шуберта

Любовь и радость жизни, разочарование и одиночество, стремление путешествовать и безвыходность скитаний. Все это – в музыке великого композитора-романтика Франца Шуберта. Мелодии, которые вызывают бурю эмоций, в Днепре сыграют в органном зале. 

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Франц Шуберт - автор около 600 песен, девяти симфоний, множества камерных и сольных фортепианных произведений. Послушать лучшие из них днепрян приглашают в Дом органной и камерной музыки. На фортепиано будет играть Александр Белоусов, на флейте - Ольга Зарнаева, на кларнете - Тарас Скрипников, на скрипке - Константин Цацин. Татьяна Улькина - сопрано.

«Симфония творчества Шуберта» будет звучать 20 января, начало - в 18.00. Концерт состоится по адресу: г. Днепр, пр. С.Нигояна, 66. Справки по телефонам: 374-16-55, 097-589-35-86.
 
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