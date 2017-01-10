В Днепре объявили штормовое предупреждение: ветер и гололедица

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на субботу, 14 января, объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, 14 января, в регионе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью -4…-9 градусов, днем 0...+5 градусов, по городу ночью -4…-6 градусов, днем +1…+3 градуса.

14-15 января: Облачно с прояснениями. Ночью местами снег, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололед, днем слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м / с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток -3…+2 градуса.

