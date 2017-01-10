Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман

Во вторник, 17 января, по данным Укргидрометцентра на территории большинства областей Украины ожидается туман.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В частности, ночью и утром 17 января в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской , Николаевской, Запорожской областях видимость составит около 200-500 м.

