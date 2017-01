| Общество | 17:12 | 16.01.2017 Вилкул о новых договоренностях МВФ и Украины: Если это правда, то правительство должно немедленно уйти в отставку Народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что если новые договоренности Кабмина и МВФ, которые опубликовала «Экономическая правда», являются правдой, то правительство должно немедленно уйти в отставку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Напомним, что в распоряжении ЭП оказалась последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, согласно которой нашей стране необходимо повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок. На своей странице в Фейсбук Вилкул написал: «Если новые договоренности Кабмина и МВФ – это правда, то правительство немедленно должно быть отправлено в отставку.



Это – классический геноцид и предательство:

- до конца января 2017 года – монетизация субсидий – а это отмена всех льгот.

- до пенсионного возраста - 63 года - доживут далеко не все (средний возраст жизни мужчин – 65 лет)

- обязательство принять до конца марта 2017 года законопроект о рынке сельхозземель и отменить запрет на ее продажу – сделать украинцев крепостными на своей земле».

-

Народный депутат подчеркнул, что лично он не против сотрудничества с международными финансовыми институтами. «Но такие требования выставляло МВФ все 26 лет Независимости Украины. И ни один Кабмин на это не соглашался. Такой ценой нам кредиты не нужны. Надо начинать думать своей головой и своими прагматичными национальными интересами», - заявил Александр Вилкул. Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Вилкул подал в Верховную раду законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Эту инициативу поддержали профсоюзы, а профильный комитет ВР поддержал внесение законопроекта Вилкула в зал голосования Рады. О том, какие несет угрозы для Украины провластный законопроект о продаже земли № 5535, Александр Вилкул рассказал украинцам на своей странице в Фейсбук.

Чтобы не допустить разворовывания сельскохозяйственных земель Украины Александр Вилкул и его коллеги подали в Верховную Раду законопроекты № 5241 от 06.10.2016 и №5330 от 01.11.2016.

