Платить за электроэнергию через «Личный кабинет бытового клиента» особенно удобно в зимнюю непогоду

ДТЭК Днепрооблэнерго рекомендует своим клиентам воспользоваться преимуществами интерактивного сервиса «Личный кабинет бытового клиента», размещенного на сайте компании www.doe.com.ua. С его помощью можно самостоятельно с любого компьютера или гаджета управлять расчетами за электроэнергию по своим лицевым счетам.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.
Особенно актуально это в зимнее время, когда погода часто бывает неблагоприятной. Зарегистрировавшись в «Личном кабинете», любой клиент компании может оплачивать электроэнергию в комфортных условиях теплого помещения, избавившись при этом от необходимости мерзнуть в очередях.
«Личный кабинет» ДТЭК Днепрооблэнерго успешно работает уже пять лет – с сентября 2011 года. За это время к сервису подключились больше 393,2 тысяч клиентов. Количество пользователей, оценивших преимущества «Личного кабинета», растет ежедневно.
Преимущества «Личного кабинета»:
• клиент сам вносит фактические показания счетчика;
• можно формировать счет для оплаты;
• оплата учитывается мгновенно, с перерасчетом задолженности на лицевом счете;
• банковская комиссия отсутствует;
• есть возможность получить квитанцию об оплате с печатью (кнопка «Получить чек»);
• время на проведение оплаты занимает от 3 до 5 мин;
• оплату можно произвести в любое удобное время (даже в выходные и праздничные дни, когда финансовые учреждения закрыты);
• платить можно картами VISA и MasterCard всех коммерческих банков Украины и СНГ. Все операции с банковской картой защищены технологией 3D-Secure: Verified by Visa и MasterCard SecureCode;
• можно провести анализ потребления электроэнергии, произведенных платежей и внесенных показаний в графическом виде;
• есть расшифровка начислений, выставляемых клиенту к оплате;
• доступ к «Абонкнижке клиента». В карточке наглядно отображена картина расчетов по лицевому счету (сальдо, потребление, начисление, льготы, субсидии, тариф, оплаты);
• получение акта сверки;
• консультации от энергопоставщика по актуальным для клиента вопросам.
Для того чтобы получить информацию по лицевому счету, клиенту нужно просто зарегистрироваться. Это быстро и легко и удобно. Сервис очень удобен и прост в работе для клиентов любого возраста.