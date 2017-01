| Общество | 12:16 | 17.01.2017 Платить за электроэнергию через «Личный кабинет бытового клиента» особенно удобно в зимнюю непогоду ДТЭК Днепрооблэнерго рекомендует своим клиентам воспользоваться преимуществами интерактивного сервиса «Личный кабинет бытового клиента», размещенного на сайте компании www.doe.com.ua. С его помощью можно самостоятельно с любого компьютера или гаджета управлять расчетами за электроэнергию по своим лицевым счетам. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго. Особенно актуально это в зимнее время, когда погода часто бывает неблагоприятной. Зарегистрировавшись в «Личном кабинете», любой клиент компании может оплачивать электроэнергию в комфортных условиях теплого помещения, избавившись при этом от необходимости мерзнуть в очередях. «Личный кабинет» ДТЭК Днепрооблэнерго успешно работает уже пять лет – с сентября 2011 года. За это время к сервису подключились больше 393,2 тысяч клиентов. Количество пользователей, оценивших преимущества «Личного кабинета», растет ежедневно. Преимущества «Личного кабинета»: • клиент сам вносит фактические показания счетчика;

• можно формировать счет для оплаты;

• оплата учитывается мгновенно, с перерасчетом задолженности на лицевом счете;

• банковская комиссия отсутствует;

• есть возможность получить квитанцию об оплате с печатью (кнопка «Получить чек»);

• время на проведение оплаты занимает от 3 до 5 мин;

• оплату можно произвести в любое удобное время (даже в выходные и праздничные дни, когда финансовые учреждения закрыты);

• платить можно картами VISA и MasterCard всех коммерческих банков Украины и СНГ. Все операции с банковской картой защищены технологией 3D-Secure: Verified by Visa и MasterCard SecureCode;

• можно провести анализ потребления электроэнергии, произведенных платежей и внесенных показаний в графическом виде;

• есть расшифровка начислений, выставляемых клиенту к оплате;

• доступ к «Абонкнижке клиента». В карточке наглядно отображена картина расчетов по лицевому счету (сальдо, потребление, начисление, льготы, субсидии, тариф, оплаты);

• получение акта сверки;

• консультации от энергопоставщика по актуальным для клиента вопросам. Для того чтобы получить информацию по лицевому счету, клиенту нужно просто зарегистрироваться. Это быстро и легко и удобно. Сервис очень удобен и прост в работе для клиентов любого возраста.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7