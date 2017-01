| Общество | 14:27 | 18.01.2017 В Днепре требуют распустить городскую избирательную комиссию За нарушение предвыборных обещаний жители Днепра инициировали отзыв и лишение мандата девяти депутатов горсовета. Инициативная группа по сбору подписей за отзыв также подает жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на бездеятельность Днепровской городской избирательной комиссии (ДГИК). Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила официальный представитель инициативной группы по сбору подписей за отзыв Валентина Товстоног. «Инициативные группы собрали около семи тысяч подписей за отзыв каждого из девяти депутатов, предавших своих избирателей. А члены ДГИК, грубо нарушая Законы, затягивают сроки рассмотрения вопроса. Мы, жители Днепра не позволим в очередной раз обмануть нас. Мы требуем от ЦИК, как вышестоящего органа, досрочно распустить ДГИК и принять решение по отзыву девяти депутатов горсовета Днепра. Кроме того, нам доподлинно известно, что под руководством мэра Днепра планируется уничтожение всех подписных листов. Для этого и был организован спешный переезд ДГИК из Днепропетровского облсовета в здание горсовета Днепра», - сказала она. Напомним, представители громады Днепра за предательство избирателей требуют отзыва и лишения мандатов следующих депутатов VII созыва горсовета Днепра: Дмитрия Безуглого, Сергея Пустового, Владимира Икола, Натальи Демидовой, Николая Царенко, Анжелики Пилипенко, Олега Григорука, Руслана Вишневецкого и Василия Губерта. «Эти депутаты были избраны в горсовет от Оппозиционного Блока, но уже спустя 2 месяца за деньги и должности предали своих избирателей», - сказала активист Валентина Товстоног. Она отметила, что 3 декабря 2016 года более 360 представителей общественности провели собрания, где единогласно постановили: отозвать девятерых депутатов горсовета по народной инициативе и создали 9 инициативных групп по сбору подписей. «Основные причины отзыва депутатов - они отказались голосовать за городскую программу о снижении тарифов ЖКХ, не поддержали дополнительные выплаты из городского бюджета матерям при рождении ребенка, а также выплаты в связи с тяжелой ситуацией ветеранам и чернобыльцам, а также проголосовали за антисоциальный бюджет 2017 года», - заявила Валентина Товстоног.

О результатах сборов представители общественности своевременно - 6 декабря 2016 года уведомили Днепровскую городскую избирательную комиссию. Согласно ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про статус депутатов местных советов» количество подписей за отзыв депутата, избранного в многомандатном округе, должно превышать избирательную квоту, и быть не меньше чем количество голосов, поданных за соответствующую местную организацию партии в соответствующем территориальном избирательном округе на местных выборах, по результатам которых он был избран депутатом.

Избирательная квота (Г) вычисляется делением суммарного количества голосов избирателей, поданных за местные организации всех партий, преодолевших 5% барьер пять (Д), на количество депутатских мандатов в многомандатном избирательном округе (Е). То есть Г = Д / Е В горсовет Днепра прошло 5 партий, общее количество мандатов - 64. Согласно официальному сайту ЦИК в целом проголосовало 256 035 избирателей. Таким образом, избирательная квота на местных выборах 2015 год в горсовете Днепра составляла 4000 (четыре тысячи) голосов. «В течение 20 дней инициативные группы в полном соответствии с Законом собрали около семи тысяч подписей за каждого из девяти депутатов. Подписи собирали по всему городу, так как депутаты избирались в многомандатном округе. Это в 1,7 раз больше, чем избирательная квота. И более чем в 4 раза превышает количества голосов, которые получил каждый из этих депутатов в 2015 года», - сказала Валентина Товстоног.

Она отметила, что все это время активисты инициативных групп подвергались давлению и нападкам со стороны отзываемых депутатов. Валентина Товстоног отметила: «В соответствии с Законом мы передали все подписи в ДГИК 27 декабря 2016 года. В течение двадцати дней со дня получения материалов ДГИК должна проверить документы на соответствие требованиям статей 38 – 40 ЗУ «О статусе депутатов местных советов». Установленный Законом срок для проведения проверки документов ДГИК истек 15 января 2017 года. За указанный период времени было созвано несколько заседаний ДГИК, однако вопрос так и не был рассмотрен». Активист считает, что в результате противоправного бездействия ДГИК нарушены права избирателей, поддержавших инициативу об отзыве депутатов. А также и права политической партии «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК» на рассмотрение вопрос об отзыве депутатов-тушек. «За грубое нарушение Закона Украины «О местных выборах» и Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» мы требуем от ЦИК, как от вышестоящего органа, досрочно прекратить полномочия всего состава Днепропетровской Городской избирательной комиссии Днепропетровской области. А также восстановить законные права избирателей по отзыву девяти депутатов горсовета Днепра», - сообщила Валентина Товстоног.

