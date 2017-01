| Общество | 16:21 | 18.01.2017 Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защиты Кабинет Министров Украины принял законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Отмечается, что из-за того, что во время участия в массовых акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича почти тысяча человек получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), законом Украины « о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты » было предусмотрено предоставление лицам, ставшим инвалидами вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства, статуса инвалида войны. В то же время подавляющее большинство пострадавших участников этих акций протеста, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса, что делает невозможным получение ими положенных льгот. Кроме того, остается законодательно неурегулированным статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, во время ее проведения. «Поэтому внесение соответствующих изменений было инициировано Минсоцполитики с целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий всем этим лицам», - уточняется в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

