В Украине изменятся правила регистрации браков

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о передаче всех функций ЗАГСов местным органам власти, передает «РБК-Украина». Соответствующее решение было принято на заседании правительства. «Мы в этом законе предлагаем передать все без исключения функции ЗАГСов местным общинам и местным советам», - сообщил министр юстиции Павел Петренко. По словам министра, передача всех полномочий займет несколько лет и на протяжении этого периода функции по регистрации браков, изменении имени и фамилии и других будут выполняться также и органами Министерства юстиции. Читайте также: В Украине разрешили экспресс-браки еще в шести городах