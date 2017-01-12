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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:24 | 18.01.2017
МОН предлагает сократить количество предметов для старшеклассников

В Министерстве образования и науки Украины предлагают сократить количество обязательных предметов с 22 до девяти для учеников 10-11 классов, чтобы убрать «универсальный профиль» школ и определить, какие предметы будут углубленно изучаться в каждой конкретной школе, передает «ЛІГА.net».

Согласно тексту документа, школы должны будут самостоятельно выбрать профиль — в зависимости от ресурсов и возможностей. В том случае, если это большая школа с несколькими параллелями, там могут быть классы с различными профилями, где дети самостоятельно смогут выбирать необходимый им профиль обучения.

Также МОН предлагает разрешить школам создавать собственные спецкурсы для углубления профильного обучения.

В старшей школе могут появиться интегрированные предметы «Литература», «История», «Человек и общество», «Математика» — в зависимости от того, какой основной профиль обучения выберет школа.
Как сообщили в министерстве, по новым программам обучения будут писаться новые учебники для старших классов, а государство будет финансировать создание учебников как для овладения стандартным багажом знаний, так и для углубленного изучения профильных предметов.

«Для нас очень важно, чтобы общество следило за всеми этапами этого процесса. Сейчас мы надеемся на отзыв по предложенному типовому учебному плану. Позже, во время составления и утверждения новых учебных программ, нам также нужна будет реакция общества», — отметили в МОН.

В случае одобрения предложенный МОН проект будет внедрен в систему образования с 2018 года. 
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Теги: Украина, образование, Днепропетровщина

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