| Общество | 17:49 | 18.01.2017 Военный госпиталь Днепра получил медицинское оборудование из Франции Военный госпиталь Днепра получил гуманитарную помощь из Франции. Это уже 16-я партия помощи от фонда «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.



«Уже второй год команда ДнепрОГА сотрудничает с фондом «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина». 16 партий гуманитарной помощи уже доставили в область. Это медицинское оборудование, инструменты и мебель. Их передаем больницам, которые принимают бойцов АТО и переселенцев и поэтому несут двойную нагрузку. В ближайшее время ожидаем очередной груз из Франции», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Сегодня уже третий раз гуманитарку получил Днепровский военный госпиталь. Сюда доставили бестеневую лампу, операционный стол, стоматологическое кресло, устройство для считывания рентген-снимков, перевязочный материал. Обновят стоматологическое отделение медучреждения.



«В зоне АТО от некачественной питьевой воды страдают зубы. Бывают и ранения лица, челюсти, которые нуждаются в операциях. Поэтому оборудование для стоматологического отделения нам пригодится. Одно дело, когда больной лежит на изношенном столе, выпущенном полвека назад, другое - на современном», - поделился начальник Днепровского военного госпиталя Виктор Кузьменко.

