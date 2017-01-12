Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:49 | 18.01.2017
Военный госпиталь Днепра получил медицинское оборудование из Франции

Военный госпиталь Днепра получил гуманитарную помощь из Франции. Это уже 16-я партия помощи от фонда «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

«Уже второй год команда ДнепрОГА сотрудничает с фондом «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина». 16 партий гуманитарной помощи уже доставили в область. Это медицинское оборудование, инструменты и мебель. Их передаем больницам, которые принимают бойцов АТО и переселенцев и поэтому несут двойную нагрузку. В ближайшее время ожидаем очередной груз из Франции», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Сегодня уже третий раз гуманитарку получил Днепровский военный госпиталь. Сюда доставили бестеневую лампу, операционный стол, стоматологическое кресло, устройство для считывания рентген-снимков, перевязочный материал. Обновят стоматологическое отделение медучреждения.

«В зоне АТО от некачественной питьевой воды страдают зубы. Бывают и ранения лица, челюсти, которые нуждаются в операциях. Поэтому оборудование для стоматологического отделения нам пригодится. Одно дело, когда больной лежит на изношенном столе, выпущенном полвека назад, другое - на современном», - поделился начальник Днепровского военного госпиталя Виктор Кузьменко.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
Последние новости
18.01.2017
17:49		 Военный госпиталь Днепра получил медицинское оборудование из Франции
18.01.2017
17:24		 МОН предлагает сократить количество предметов для старшеклассников
18.01.2017
16:58		 В Днепре на железнодорожном вокзале пассажиры поездов смогут принимать душ
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика