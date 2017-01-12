За сутки на Донбассе зафиксировано 37 обстрелов позиций АТО

За минувшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе 37 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранения получили двое военных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в штабе АТО.

Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер, по Широкино – БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции военных в районе Зайцевого и Авдеевки.

