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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:57 | 19.01.2017
2016-й год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений

Температурные показатели за 2016 год указывают на то, что он побил рекорд 2015-ого и стал самым теплым годом за всю историю наблюдений, передает «ВВС».

По данным NASA и британского Метеорологического управления, глобальные температуры превысили в прошлом году показатели 2015 года на 0,07 градуса по Цельсию.

«2015 год был официально признан самым теплым годом в истории наблюдений, но теперь появились данные о том, что его показатели превышены в 2016 году на 0,1-0,12 градуса, что кажется небольшим ростом, но если посмотреть на это в долгосрочном плане, то это очень большое превышение», - рассказал представитель NASA Гэвин Шмидт.

Хотя эти цифры находятся на грани статистической погрешности, NASA указывает, что за последние годы температурные рекорды были побиты трижды.

По мнению ученых, определенную роль сыграл феномен Эль-Ниньо, но основным фактором стали выбросы парниковых газов в атмосферу.

Другие факторы также воздействовали на рост температур в 2016 году, в том числе необычно теплая погода в Арктике.

«Арктика нагревается вдвое быстрее, чем в среднем мир. Постоянное сокращение морских льдов способствует изменению климата и циркуляции океанских вод в других районах мира. Мы также должны уделять внимание потенциальному росту выбросов метана в результате таяния вечной мерзлоты», - заявил сотрудник Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.
 
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Теги: погода, погода

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