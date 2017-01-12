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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:40 | 19.01.2017
Рада одобрила допуск иностранных военных на три учения в 2017 году

Верховная Рада в четверг, 19 января, приняла законопроект №5636 о допуске иностранных военных на три учения на территории Украины в 2017 году, передает Lb.ua .

За него отдали голоса 236 депутатов.

Первое учение будет проходить весь год на Яворовском полигоне при участии до 1,5 тыс. военных из США и до 1,5тыс. военных от других стран-членов НАТО и программы «Партнерство ради мира». Украина будет представлена на учениях 10 тыс. военными.

На июль-сентябрь запланированы 25-дневные учения «СиБриз-2017» с американцами и военными от других стран-членов НАТО и программы «Партнерство ради мира». Общее количество иностранных военных - до 2,5 тыс. человек. Учения пройдут на юге Украины.

На июнь-ноябрь запланированы 25-дневные учения «Репид Трайдент» на Яворовском полигоне с привлечением до 2 тыс. натовских военных.

Напомним, что украинские военные в 2017 году также будут участвовать в ряде учений за рубежом
 
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Теги: Украина

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