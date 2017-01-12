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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:05 | 19.01.2017
В Украине на выходных ожидается потепление

В пятницу, 20 января, в Украине ожидается падение атмосферного давления, большая часть территории страны останется в холодной воздушной массе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В пятницу, 20 января, в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточных областях ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. В западных, центральных и восточных областях ночью, утром местами туман.

Температура ночью -7…-12 градусов, в прикарпатских, центральных и восточных областях -13…-18 градусов, в Карпатах -19…-2, в Крыму -3…-8; днем -1…-6 градусов.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -7…-9 градусов, днем -1…-3.

В субботу, 21 января, временами ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -4…-10 градусов, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях -1…-7; днем от -2…+4 градусов.
 
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Теги: Украина, погода, погода

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