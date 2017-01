| Общество | 14:43 | 19.01.2017 На Днепропетровщине пройдет концерт памяти погибших в АТО Вспомнить, поговорить, попеть и поддержать друг друга. На Днепропетровщине пройдет концерт, посвященный памяти погибшего в АТО журналиста Александра Черникова и всех павших на войне за независимость Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Волонтеры Днепропетровщины организовали концерт памяти «Позитивный «репортер»: жизнь продолжается». Он посвящен 30-летнему журналисту Днепропетровщины Александру Черникову, который погиб, защищая Украину. А также всем ребятам, которые погибли за независимость. Это хороший повод встретиться и поддержать друг друга. Приходите», - отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб.

Концерт состоится 23 января в 19-00 в театре драмы и комедии Днепра. На сцене будут выступать местные исполнители Евгений Назарук, Андрей Пидгайный и группа «ТОК». Вход свободный. Билеты можно взять перед началом концерта в холле театра. Театр находится по адресу: пр. Дмитрия Яворницкого, 97.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7