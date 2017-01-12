На Днепропетровщине пройдет концерт памяти погибших в АТО

Вспомнить, поговорить, попеть и поддержать друг друга. На Днепропетровщине пройдет концерт, посвященный памяти погибшего в АТО журналиста Александра Черникова и всех павших на войне за независимость Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Волонтеры Днепропетровщины организовали концерт памяти «Позитивный «репортер»: жизнь продолжается». Он посвящен 30-летнему журналисту Днепропетровщины Александру Черникову, который погиб, защищая Украину. А также всем ребятам, которые погибли за независимость. Это хороший повод встретиться и поддержать друг друга. Приходите», - отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб.

Концерт состоится 23 января в 19-00 в театре драмы и комедии Днепра. На сцене будут выступать местные исполнители Евгений Назарук, Андрей Пидгайный и группа «ТОК». Вход свободный. Билеты можно взять перед началом концерта в холле театра.

Театр находится по адресу: пр. Дмитрия Яворницкого, 97.

