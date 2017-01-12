В Украине создана Национальная общественная телерадиокомпания

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В четверг, 19 января, в Едином государственном реестре появилась запись о создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), передает «РБК-Украина».
НОТУ стала правоприемницей НТКУ, которая в свою очередь была ликвидирована.
Согласно записи в госреестре, общественная телерадиокомпания создана в форме публичного акционерного общества, единым его акционером является государство в лице Кабинета министров.
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