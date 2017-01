| Общество | 16:35 | 19.01.2017 В Украине создана Национальная общественная телерадиокомпания В четверг, 19 января, в Едином государственном реестре появилась запись о создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), передает «РБК-Украина». НОТУ стала правоприемницей НТКУ, которая в свою очередь была ликвидирована. Согласно записи в госреестре, общественная телерадиокомпания создана в форме публичного акционерного общества, единым его акционером является государство в лице Кабинета министров. Размер уставного капитала составил более 2,5 млн грн. Исполнять обязанности главы правления до его назначения в установленном порядке будет Анна Бычок.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7