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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:34 | 20.01.2017
МИД рекомендует украинцам в Гамбии покинуть страну

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам не ехать в ближайшее время в Гамбию или покинуть страну.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МИД.

Граждан Украины, которые находятся на территории страны, просят быть внимательными, регулярно следить за новостями, избегать мест скопления людей и не принимать участия в демонстрациях. В разговорах с местными рекомендуют не говорить о внутреннеполитической ситуации в Гамбии, а при себе всегда иметь документы.

В экстренных случаях можно обращаться в посольство Украины в Нигерии (+2 348 036 789 749 или +2 348 091 155 339) или на горячую линию в МИД: +3 8 044 23 81 657.

В четверг, 19 января, Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах Адаме Барроу.

18 января экс-президент Гамбии Джамме ввел в стране режим чрезвычайного положения после того, как отказался передать власть Барроу.
 
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Теги: Украина

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