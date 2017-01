| Общество | 09:34 | 20.01.2017 МИД рекомендует украинцам в Гамбии покинуть страну Министерство иностранных дел рекомендует украинцам не ехать в ближайшее время в Гамбию или покинуть страну.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МИД. Граждан Украины, которые находятся на территории страны, просят быть внимательными, регулярно следить за новостями, избегать мест скопления людей и не принимать участия в демонстрациях. В разговорах с местными рекомендуют не говорить о внутреннеполитической ситуации в Гамбии, а при себе всегда иметь документы. В экстренных случаях можно обращаться в посольство Украины в Нигерии (+2 348 036 789 749 или +2 348 091 155 339) или на горячую линию в МИД: +3 8 044 23 81 657. В четверг, 19 января, Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах Адаме Барроу. 18 января экс-президент Гамбии Джамме ввел в стране режим чрезвычайного положения после того, как отказался передать власть Барроу.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7