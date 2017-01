| Общество | 11:38 | 20.01.2017 Сегодня в США пройдет инаугурация Дональда Трампа В пятницу, 20 января в Вашингтоне (США) пройдет инаугурация Дональда Трампа. Церемония присяги 45-го президента США запланирована на 12:00 (19:00 по киевскому времени), передает «РБК-Украина». Инаугурационные мероприятия продлятся с 19 по 21 января. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 года. Его главным конкурентом в президентской гонке была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. По итогам выборов, которые состоялись 8 ноября, Трамп получил 306 голосов выборщиков (из 270 необходимых), Клинтон – 232 голоса. При этом за Клинтон проголосовали почти на 3 млн больше избирателей. Новым вице-президентом США станет губернатор штата Индиана Майк Пенс.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7