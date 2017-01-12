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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:38 | 20.01.2017
Сегодня в США пройдет инаугурация Дональда Трампа

В пятницу, 20 января в Вашингтоне (США) пройдет инаугурация Дональда Трампа. Церемония присяги 45-го президента США запланирована на 12:00 (19:00 по киевскому времени), передает «РБК-Украина».

Инаугурационные мероприятия продлятся с 19 по 21 января.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 года. Его главным конкурентом в президентской гонке была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По итогам выборов, которые состоялись 8 ноября, Трамп получил 306 голосов выборщиков (из 270 необходимых), Клинтон – 232 голоса. При этом за Клинтон проголосовали почти на 3 млн больше избирателей. Новым вице-президентом США станет губернатор штата Индиана Майк Пенс.
 
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