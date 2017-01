| Общество | 15:18 | 20.01.2017 Аналитики назвали самые популярные б/у автомобили среди украинцев После принятого в середине 2016 года закона о снижении акцизного сбора на подержанные автомобили все больше пользователей обращают внимание на возможность покупки машины онлайн. Аналитики крупнейшего сервиса объявлений OLX изучили статистику предпочтений украинцев в 2016 году и представили топ самых популярных автомобилей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе OLX Сообщается, что первое место сохраняет за собой российский ВАЗ. На его долю пришлась почти каждая третья из сделок. Со значительным отрывом — Daewoo и немецкий Volkswagen — по 5,5% от общего числа продаж. В ТОП-5 попали еще один «немец» — Opel (5,2% сделок) и ЗАЗ (5,1% сделок). Замыкает пятерку лидеров Ford (3,8% покупок на OLX) Шестое место разделили немецкий Mercedes (3,2% всех соглашений) и давно не выпускаемый «Москвич» с результатами, аналогичными Mercedes. На седьмом и восьмом местах оказались французский бренд Renault и немецкий BMW. На их долю пришлось 2,9% и 2,7% соглашений соответственно. Десятку лидеров замыкают Chevrolet (2,6%) и Audi (2,3%) ТОП-10 самых популярных марок б/у автомобилей за 2016 год, по данным OLX: ВАЗ

