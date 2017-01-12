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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:18 | 20.01.2017
Аналитики назвали самые популярные б/у автомобили среди украинцев

После принятого в середине 2016 года закона о снижении акцизного сбора на подержанные автомобили все больше пользователей обращают внимание на возможность покупки машины онлайн. Аналитики крупнейшего сервиса объявлений OLX изучили статистику предпочтений украинцев в 2016 году и представили топ самых популярных автомобилей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе OLX

Сообщается, что первое место сохраняет за собой российский ВАЗ. На его долю пришлась почти каждая третья из сделок. Со значительным отрывом — Daewoo и немецкий Volkswagen — по 5,5% от общего числа продаж.

В ТОП-5 попали еще один «немец» — Opel (5,2% сделок) и ЗАЗ (5,1% сделок). Замыкает пятерку лидеров Ford (3,8% покупок на OLX)

Шестое место разделили немецкий Mercedes (3,2% всех соглашений) и давно не выпускаемый «Москвич» с результатами, аналогичными Mercedes.

На седьмом и восьмом местах оказались французский бренд Renault и немецкий BMW. На их долю пришлось 2,9% и 2,7% соглашений соответственно.

Десятку лидеров замыкают Chevrolet (2,6%) и Audi (2,3%)

ТОП-10 самых популярных марок б/у автомобилей за 2016 год, по данным OLX:

ВАЗ
Daewoo, Volkswagen
Opel
ЗАЗ
Ford
Mercedes ,«Москвич»
Renault
BMW
Chevrolet
Audi

 
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Теги: Украина, общество

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