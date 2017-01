| Общество | 15:53 | 20.01.2017 Вилкул поздравил врачей военного госпиталя Днепра с 95-летием Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил врачей, медсестер и ветеранов медицинской службы с 95-летием Днепровского военного госпиталя. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «За почти столетнюю историю госпиталя врачи и медсестры вернули к жизни сотни тысяч солдат и офицеров. Вместе с семьями, которым вы вернули живыми сыновей и мужей, низко кланяюсь вам за золотые руки, милосердие и заботу. Наш Фонд продолжит оказывать помощь госпиталю», - сказал Вилкул. Начальник Днепровского военного госпиталя Виктор Кузьменко сказал: «В этих непростых условиях для нас очень важна системная помощь, которую уже два с половиной года оказывает нашему госпиталю и пациентам Фонда Вилкула». Исполнительный директор Фонда Оксана Живага отметила: «С момента основания в 2014 году Фонд Вилкула «Украинская перспектива» оказал помощь десяткам больниц и военных госпиталей. Мы передаем медикаменты, мединструменты и оборудование. В том числе военному госпиталю Днепра передано около пяти тысяч единиц медикаментов и товаров медицинского назначения, инструментов, оборудования». Также в 2016 году благодаря помощи Фонда «Украинская перспектива» проведен капитальный ремонт рентгенологического отделения военного госпиталя. Выполнен ремонт помещений, электро- и водопроводных коммуникаций, монтаж электроосвещения. Приобретены и установлены энергосберегающие окна и двери, переговорное устройство врач-пациент для рентген-кабинета, мощный кондиционер, обеспечивающий вентиляцию дорогостоящего оборудования. Также закуплена необходимая мебель. Ранее, в 2015 году представители Фонда Вилкула помогли госпиталю выполнить ремонт аптечного блока.

