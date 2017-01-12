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| Общество | 15:53 | 20.01.2017
Вилкул поздравил врачей военного госпиталя Днепра с 95-летием

Народный депутат Украины, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул поздравил врачей, медсестер и ветеранов медицинской службы с 95-летием Днепровского военного госпиталя.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«За почти столетнюю историю госпиталя врачи и медсестры вернули к жизни сотни тысяч солдат и офицеров. Вместе с семьями, которым вы вернули живыми сыновей и мужей, низко кланяюсь вам за золотые руки, милосердие и заботу. Наш Фонд продолжит оказывать помощь госпиталю», - сказал Вилкул.

Начальник Днепровского военного госпиталя Виктор Кузьменко сказал: «В этих непростых условиях для нас очень важна системная помощь, которую уже два с половиной года оказывает нашему госпиталю и пациентам Фонда Вилкула».

Исполнительный директор Фонда Оксана Живага отметила: «С момента основания в 2014 году Фонд Вилкула «Украинская перспектива» оказал помощь десяткам больниц и военных госпиталей. Мы передаем медикаменты, мединструменты и оборудование. В том числе военному госпиталю Днепра передано около пяти тысяч единиц медикаментов и товаров медицинского назначения, инструментов, оборудования».

Также в 2016 году благодаря помощи Фонда «Украинская перспектива» проведен капитальный ремонт рентгенологического отделения военного госпиталя. Выполнен ремонт помещений, электро- и водопроводных коммуникаций, монтаж электроосвещения. Приобретены и установлены энергосберегающие окна и двери, переговорное устройство врач-пациент для рентген-кабинета, мощный кондиционер, обеспечивающий вентиляцию дорогостоящего оборудования. Также закуплена необходимая мебель.

Ранее, в 2015 году представители Фонда Вилкула помогли госпиталю выполнить ремонт аптечного блока.
 
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