Ученые вычислили механизм, влияющий на зарплаты сотрудников, передает Gogetnews.info.

При высокой производительности специалиста в компании, доход его коллег может повыситься.

По словам сотрудников Университетского колледжа Лондона, если в холдинге трудятся высокопроизводительные сотрудники, то другие будут брать с них пример, вследствие чего повысится их профессионализм и прибыль.

Исследователи уверены, 10% увеличения производительности штата поможет повысить зарплату до 1% каждому.

Ученые намерены создать курсы, повышающие производительность сотрудников организаций. Над созданием такой программы будут работать лучшие британские психологи.