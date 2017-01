| Общество | 16:20 | 20.01.2017 Ученые вычислили механизм, влияющий на зарплаты сотрудников Ученые вычислили механизм, влияющий на зарплаты сотрудников, передает Gogetnews.info. При высокой производительности специалиста в компании, доход его коллег может повыситься. По словам сотрудников Университетского колледжа Лондона, если в холдинге трудятся высокопроизводительные сотрудники, то другие будут брать с них пример, вследствие чего повысится их профессионализм и прибыль. Исследователи уверены, 10% увеличения производительности штата поможет повысить зарплату до 1% каждому.

Ученые намерены создать курсы, повышающие производительность сотрудников организаций. Над созданием такой программы будут работать лучшие британские психологи.

