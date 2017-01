| Общество | 16:24 | 20.01.2017 Фонд Вилкула организовал Крещенские праздники для тысяч жителей Днепропетровщины При поддержке Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» на Днепропетровщине в Кривом Роге, Павлограде, Новомосковске и других городах прошли традиционные масштабные Крещенские праздники. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. Для всех, кто пришел получить благословение и окунуться в проруби, установили палатки, в которых можно переодеться. После ледяной купели всем предлагали горячий чай, сушки, сладости. «Сегодняшний праздник – продолжение системной работы по сохранению религиозных традиций, укреплению православия, поддержке верующих и духовной жизни Днепропетровщины, которую проводит Александр Вилкул», отметила исполнительный директор Фонда Вилкула Оксана Живага. В 2016 году при поддержке Александра Вилкула в епархиях Днепропетровской области пребывали почитаемые православные святынь. Верующие Кривого Рога, Никополя, Днепра (Днепропетровска), Павлограда, Новомосковска и Каменского (Днепродзержинска) могли поклониться мощам святых Космы и Дамиана, священномученника Киприана и мученицы Иустины, а также особо почитаемого святого Православной Церкви - великомученика и целителя Пантелеймона. Под руководством Александра Вилкула в 2010-2013 годах на Днепропетровщине были построены новые храмы, открывались воскресные школы. В Каменском (Днепродзержинске) установили самую большую в Украине 9-метровую статую Христа Спасителя и создали Духовно-просветительский комплекс Каменской епархии. В Новомосковске удалось спасти от разрушения и начать самую масштабную в Украине и Европе реконструкцию уникального деревянного собора – символа украинского казачества – Свято-Троицкого Собора.

В Кривом Роге открыли Колокольню Святого Георгия Победоносца, а также храм в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» более двух лет системно оказывает помощь Святогорской Свято-Успенской Лавре. Уже передано более 150 тонн продуктов и предметов первой необходимости для тысяч переселенцев с детьми и паломников, которые проживают на территории Лавры.

